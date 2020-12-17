لأول مرة فنانة مصرية تظهر في أشهر برنامج رياضي عربي... فيديو

ظهرت الفنانة المصرية شيري عادل، لأول مرة، في البرنامج الرياضي "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا.

ووفقا لحساب "صدى الملاعب" على موقع "تويتر" فقد ظهرت شيري بصحبة الفنان اللبناني وليد توفيق، الذي تحدث عن بعض أغانيه.

شيري عادل تتحدث عن تنوع أدوارها وكيفية اختيارها للشخصيات التي تقدمها#صدى_الملاعب

تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIPhttps://t.co/nC2FSYPQyZ pic.twitter.com/gh0NrEFbEj — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 16, 2020

وقد أدت الفنانة المصرية شيري عادل بصحبة الفنان اللبناني وليد توفيق ومقدم البرامج مصطفى الأغا وصلة من الرقص على أنغام أغنية "علمتني أعرف أحب" لوليد توفيق التي كان قد طرحها في 2019.

وشارك توفيق شيري الرقص على أنغام أغنيته، ليمازحهما الآغا، ويسأله توفيق لماذا لم يرقص هو الآخر.

رقصة على الهواء بين وليد توفيق وشيري عادل والآغا يمازحهما#صدى_الملاعب

تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIPhttps://t.co/nC2FSZ7rXz pic.twitter.com/N70m7owKWZ — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 16, 2020

وقد تحدثت شيري في الحلقة عن بداياتها الفنية وكيفية اختيارها للأدوار، ومحاولاتها المستمرة تقديم أعمال متنوعة.

يذكر أن شيري عادل قدمت مؤخرا حكاية "أمر شخصي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

وحكاية "أمر شخصي" بطولة ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي وإنجي خطاب وجمال عبد الناصر وعزة بهاء، من تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل.