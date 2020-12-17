فيديو أثار تفاعلا واسعا... كيف احتفل شقيق أمير قطر بـ"إنجاز تاريخي" على حساب السعودية؟

رد فعل الأمير جوعان بن حمد شقيق أمير قطر تميم ين حمد لم تقتصر إثارته لرد الفعل على لحظة الإعلان فقط، وإنما امتدت لتصريحات متبادلة بينه وبين مسؤول ملف السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

التصريحات اعتبرها ناشطون رسائل معبرة من الأميرين القطري والسعودي، عن طبيعة المرحلة والتي اقتربت فيها الأزمة الخليجية من الحل، عقب أنباء وتسريبات عن توافق بين القيادات الخليجية على ذلك.

فقد تداول نشطاء ما قاله شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في وقت سابق قبل إعلان النتائج: "السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030 الذي يرأسه زميلي الأمير عبدالعزيز وتهانينا.."

سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية يقدّم التحية لفريق ملف #الرياض 🇸🇦 لاستضافة #اسياد2030 ويتمنى لهم التوفيق#اسياد2030 #مرسال_قطر pic.twitter.com/ZeSOGajd1a — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) December 16, 2020

في المقابل تداول النشطاء أيضا رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، والذي قال: "دعوني أبدا بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة.."

الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود @AbdulazizTF رئيس اللجنة الأولمبية #السعودية يبدأ حديثه في تقديم ملف #الرياض ، بتوجية الشكر لـ سعادة الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني @JoaanBinHamad

.#اسياد2030 pic.twitter.com/xu1GUjxTEp — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) December 16, 2020

يذكر أن هذه التصريحات تأتي بعد زيارات لمسؤولين أمريكيين أعلنوا بعدها قرب حل الأزمة الخليجية، كوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومؤخرا جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الخاص.

جدير بالذكر أن الأزمة الخليجية قد بدأت النصف الثاني من عامها الرابع حيث بدأت الأزمة الدبلوماسية مع قطر في الـ 5 من يونيو/حزيران 2017، حينما قررت كل من: السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وتلت هذه الخطوة خطوات مماثلة من بعض الدول حيث أعلنت الأردن في يوم 6 يونيو 2017، عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر، وفي 7 يونيو/حزيران أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.