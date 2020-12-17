فنانون وشعراء "يغنون" بأصواتهم استجابة لدعوة عمرو دياب.. فيديو

استجاب عدد من نجوم الفن والشعراء لدعوة المطرب المصري عمرو دياب لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

وكان عمرو دياب قد نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطعا من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص مؤخرا، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وبحسب الحساب الرسمي لـ "دياب" على تويتر فقد تفاعل عدد من الفنانييين والشعراء والمغنيين مع دعوة دياب، وشاركوا فيديوهات لهم وهم يؤدون المقطع بأصواتهم.

فمن جانبه استجاب الفنان أحمد سعيد عبد الغني لدعوة عمر دياب وشارك فيديو له وهو يؤدي بصوته غناء مقطع من الأغنية، فعبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على إنستغرام نشر عبد الغني فيديو له وهو يغني الأغنية بطريقته، وعلق له دياب قائلا: "أيوة كده ورينا المواهب".

أيضا من ضمن المستجيبين لدعوة دياب الفنان رامي جمال حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته.

الله الله براڤو يارامي احسنت👏🏻👏🏻 https://t.co/Q3qi4WhwNL — Amr Diab (@amrdiab) December 16, 2020

وقد شارك دياب فيديو جمال وعلق عليه قائلا: الله الله برافو يا رامي احسنت، إيه الحلاوة دي .. المنافسة بقت شديدة.

كما شارك أحمد فهمي فيديو بصوته وهو يغني مقطع "محسود" وعلق له عمرو دياب قائلا: الله يا أبو حميد احسنت برافو.

الله يابوحميد احسنت برافو👏🏻👏🏻 https://t.co/NiEnv8QGXU — Amr Diab (@amrdiab) December 17, 2020

من جانبه شارك الشاعر تامر حسين في التحدي ونشر مقطعًا مصورا له وهو يغني محسود ، فيما علق عمرو دياب على الفيديو بعد أن اعاد نشره قائلًا: برافو ياتامر.

هذا وقد تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

جدير بالذكر أن "محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".