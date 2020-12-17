اليمن… "أنصار الله" تتهم التحالف بشن 14 غارة جوية على ثلاث محافظات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن التحالف العربي، نفذ اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات الحديدة ومأرب وصعدة في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن التحالف شن 7 غارات بطيران تجسسي مقاتل على مديرية الدُريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر أن طيران التحالف نفذ 4 غارات على محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن، تركزت ثلاث غارات منها على مديرية مَاهِلية، وغارة على مديرية رَحبة جنوبي مأرِب.

في السياق، تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن، إلى ثلاث غارات جوية استهدفت جبل الحضن في منطقة آل سالم، ومنطقة الصَوح في مديرية كِتَاف شرقي صعدة الحدودية مع السعودية، حسب "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.