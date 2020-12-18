هؤلاء صوتوا لـمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجائزة أفضل لاعب لعام 2020، متفوقا على رونالدو وميسي اللذين حلا ثانيا وثالثا.

ووفقا لوسائل إعلامية فقد حل اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، سادسا في القائمة النهائية للجائزة، بعد أن كان في المركز الرابع العام الماضي.

وتعتمد جائزة أفضل لاعب بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تصويت قادة منتخبات العالم، ومدربيهم، وبعض الصحفيين الذين يختارهم الاتحاد لخبرتهم في المجال الرياضي.

وقد صوت لـصلاح عدد من مدربي المنتخبات وقادتها، إلا أنه ومع هذا التصويت حل في المركز الـ6.

فقد صوت لصلاح 10 من قادة المنتخبات، منهم 6 من المنتخبات العربية، و4 من منتخبات أخرى.

عبد الله السعيد، قائد المنتخب المصري كان أول المصوتين بالطبع لـ"صلاح"، أيضا عامر شفيع، قائد المنتخب الأردني.

كذلك صوت قائد منتخب فلسطين، سامح مراعبة، وقائد منتخب سوريا، عمر السومة، وقائد منتخب تونس، يوسف المساكني، وقائد منتخب قطر، حسن الهيدوس.

ومن المنتخبات العالمية، صوت لصلاح قائد جمهورية قرغيزيا، فاليري كيشين، وقائد نيبال، بهارات خواص، وقائد ناميبيا دينامو فريدريكس، وقائد أوغندا دنيس أونيانغو.

أما على مستوى المدربين فقد صوت لـصلاح 7 مدربين أولهم بالطبع مدربه في المنتخب المصري حسام البدري.

أيضا صوت له مدرب منتخب سوريا، ومدرب منتخب لبنان جمال طه، ومدرب منتخب تونس منذر الكبير.

ومن المنتخبات غير العربية، صوت لصلاح مدرب منتخب نيبال بال غوبال، ومدرب منتخب سريلانكا أمير ألاجيك، ومدرب طاجكستان أوسمون توشيف.