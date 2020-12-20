عدوية: مبسمعش مهرجنات ولا أعرف شاكوش ولا بيكا... فيديو

قال المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية إنه لا يهتم بسماع أغاني المهرجانات ولا يسمع إلا أم كلثوم.

وخلال ظهوره ببرنامج "واحد من الناس"، مساء أمس، السبت أكد عدوية إنه لا يعرف حسن شاكوش ولا حمو بيكا، متسائلا: "مين دول؟"

وبالمقارنة وحينما سئل عن المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم قال عدوية: "شعبان الله يرحمه كان زى أخويا الكبير وزورته في المستشفى وكان بينا ود وعشرة"

وعن مطالبة الملحن حلمي بكر له بالاعتزال بسبب حالته الصحية قال عدوية: أنا مسامح حلمي بكر، فيما ردت زوجته: هو يسامح لكن كل عائلته لا تسامح في حقها، مستنكرة: ازاي يتكلم على جوزي بالطريقة دي.

وعن أعماله التمثيلية قال عدوية: "نجحت كممثل ومن أكثر الأفلام التى بحبها فيلم "حسن بيه الغلبان" لأنى تعبت فيه، لأنه بيعبر عن حاجات وذكريات في حياتي".

وتحدث عدوية عن بعض أغانيه مؤكدا أن "أغنية زحمة يا دنيا زحمة جاءت فكرتها لما كنت باكل على عربية فول، وسمعت واحد بيقول لزميله زحمة الدنيا زحمة".