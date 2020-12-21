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    بسبب سلالة كورونا الجديدة... تراجع أسعار النفط

    © REUTERS / Ismail Zetouni
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    قالت مواقع متخصصة إن أسعار النفط قد تراجعت، اليوم الاثنين، في ظل الخوف مما تم الإعلان عنه من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بعض البلدان الأوربية.

    وبحسب "سي إن بي سي" فقد تراجعت أسعار النفط حوالي 3%، بسبب الخوف من آثار ظهور هذه السلالة الجديدة.

    مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
    © AP Photo / David J. Phillip
    أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ مارس

    وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أول أمس السبت، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".

    وبناء على ذلك شددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن الإجراءات الاحترازية لكورونافي لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط احتفالات عيد الميلاد.

    وكانت منظمة الصحة العالمية أيضا قد أعلنت أمس الأحد، "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".

    وبالتالي حثت أعضائها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني للفيروس، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق".

    وقد اعلنت عدة دول وقف رحلاتها الجوية مع هذه الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من فيروس كورونا.

    ودفعت هذه الأحداث المتسارعة وغيرها إلى إثارة العديد من المخاوف لدى قطاع النفط، وذلك خوفا من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

    ولذا فقد انخفض خام برنت 1.54 دولار للبرميل، بما يعادل 3% إلى 50.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 1.5% وملامسة أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار يوم الجمعة.

    أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد تراجع 1.42 دولار للبرميل، أو 2.9% إلى 47.68 دولار للبرميل بعد أن زاد أيضا 1.5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من فبراير/ شباط الماضي.

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    أخبار أسعار النفط, أسعار النفط, النفط, البترول
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