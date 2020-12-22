الفنانة أنغام ترد على أنباء إصابتها بكورونا... فيديو

وفي مكالمة هاتفية لها مع الإعلامي المصري عمرو أديب نفت أنغام ما تردد حول إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن من أصيب هي مديرة أعمالها راندا رياض وزوجها الفنان محمد شرنوبي.

واكدت أنه لا داعي للقالق لأنها لم تقابل "راندا وزوجها منذ فترة طويلة، فأنا لا أفارق منزلي منذ مدة، ولم أخضع لأي اختبارات أو تحاليل للكشف عن إصابتي لأني لم أكن مخالطة لهما".

وتمنت أنغام الشفاء لمديرة أعمالها راندا رياض ولزوجها الفنان محمد الشرنوبي قائلة: "أتمنى لهما الشفاء" مؤكد "هما يتحسنان الآن".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت أمس عن دخول أنغام إلى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقد تزايدت الشائعات حول إصابة أنغام، بعد أن تغيبت عن حضور تكريمها في حفل "50 سنة فن" الذي نظمه الفنان محمد صبحي بمدينة سنبل، احتفالا باليوبيل الذهبي لمشواره الفني، وأوضح صبحي عقب الحفل أن أنغام تغيبت عن الحفل بسبب المرض دون أن يكشف أي تفاصيل.