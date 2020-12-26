برلين: ازدياد بأعداد مصابي الاعتداء في كروزبرج

ذكرت الشرطة الألمانية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجراح خطيرة، جراء إطلاق نار في منطقة "كروزبرج" غرب برلين صباح اليوم السبت.

قالت الشرطة الألمانية في تصريح لها نشر على موقع "bz-berlin.de" الألماني، أن:

"4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم، وهذه ليست حصيلة نهائية إلى الآن، الخلفية لهذا الإعتداء لا تزال غير واضحة والتحقيقات جارية".

"الوضع في الوقت الحالي غير واضح للغاية، وتعذر تقديم معلومات حول عدد الأشخاص الذين تم تصويرهم بعدحصول الإعتداء. وقالت المتحدثة إنه حسب المعلومات الحالية لا يوجد دليل على وجود دافع سياسي".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن:

وبحسب الموقع الألماني ".bz-berlin.de" الذي نشر تصريح الشرطة فإن:

"هناك دائما خلافات بين المجموعات الفردية أو العائلات في برلين. في الآونة الأخيرة، بعد إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 29 عاما في كروزبرج، وقع هجوم من قبل حوالي 10 رجال على الشقة التي أطلقت النار على الشاب".

noch mehr ,,HILFSBEDÜRFTIGE" reinholen, es ist noch nicht lustig genug. müller hat eine schusssichere weste, ich nicht !!! Vier Schwerverletzte nach Schüssen in Kreuzberg https://t.co/sOL0ynyMC9 — Georg Friedrich (@walteraugust13) December 26, 2020

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات، وأضافت السلطات الأمنية في برلين أنه تم نقل 4 مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى جراء الحادث.