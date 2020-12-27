رئيس أبخازيا يصاب بفيروس كورونا

أعلنت اليوم الأحد، الخدمة الصحفية لمكتب رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا أصابته بفيروس كورونا وأنه يتم علاجه في العيادة الخارجية.

موسكو - سبوتنيك: أعلن اليوم المكتب الصحفي لرئيس أبخازيا عن إصابة رئيس بلادهم بفيروس كورونا وجاء بالبيان:

"تم تشخيص إصابة رئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، بفيروس كورونا، والمرض خفيف، إذ أنه يشعر بالراحة الآن، ويخضع للعلاج في العيادة الخارجية. ووفقا للتعليمات الصحية، غادر رئيس الدولة للعزل الذاتي وسيواصل أداء مهامه عن بعد".

الجدير بالذكر سابقا، أدى انتشار وباء كورونا إلى ازدحام المستشفى الوحيد المخصص لمعالجة مرضى "كوفيد-19" في أبخازيا واضطرار معظم المصابين به لتلقي العلاج منزليا.