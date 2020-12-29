الأرصاد المصرية تكشف حقيقة حدوث "ظواهر غريبة في البلاد"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر توقعاتها لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على مناطق من الدلتا والوجه البحري، وخاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وتوقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الشبورة الكثيفة والتي تصل لحد الضباب أحيانا، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، مع انخفاض مستوى الرؤية على هذه الطرق.

ولفت شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي" إلى أن "الأجواء بشكل عام مستقرة، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا".

وأشار المسؤول إلى أن "الطقس خلال فترات الليل، بارد وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح".

وشدد شاهين على "عدم حدوث أي ظواهر غريبة على البلاد غير الشبورة المائية الكثيفة فقط".

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العام للأرصاد الجوية إلى أن "درجات الحرارة تسير حول المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة".

ونصح شاهين المواطنين، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة وعبور المشاة من الأماكن المخصصة لذلك منعا لحدوث أي تصادم مع السيارات والتأكد من سلامة كشافات الشبورة قبل القيادة على الطرق السريعة ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة التغييرات الجوية ودرجات الحرارة.