كيف احتفلت دول العالم بالعام الجديد 2021 في ظل كورونا... فيديو

هذه السنة لا تشبه غيرها من السنوات السابقة، واحتفالات رأس السنة الميلادية جاءت مغايرة تماما لما تعوّد عليه الناس، ففي ظل انتشار وباء فيروس"كورونا"، ومع القيود المفروضة في أغلب دول العالم من حظر للتجمعات وإقامة الحفلات والسهرات.

تم الترحيب بالعام الجديد، بفرض حظر تجول وإغلاق في بعض أنحاء العالم، فمعظم الساحات كانت يوم أمس، فارغة وألغيت فيها جميع الاحتفالات.

فقد كانت ساحة تايمز سكوير في نيويورك فارغة بعدما كانت تمتلئ كل سنة بمئات الآلاف من المحتفلين جنبا إلى جنب، حيث اقتصر الحضور هذا العام على مجموعة صغيرة منتقاه من الممرضات والأطباء وغيرهم من العمال الأساسيين وأسرهم، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي خلال مراسم إسقاط كرة العام الجديد في الميدان الشهير.

HAPPY NEW YEAR: The crystal ball in Time Square dropped to ring in 2021. A crowd of socially distanced essential workers danced and celebrated. pic.twitter.com/M1d3DGx6Os — CBS News (@CBSNews) January 1, 2021

وفي العاصمة الروسية موسكو، كانت الساحة الحمراء ولأول مرة خالية تماما من الناس ومن أجواء الاحتفالات والتجمعات المعهودة، وتم إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات وبثها مباشرة ليحتفل السكان بشكل افتراضي.

وأطلقت الألعاب النارية بالقرب من دار أوبرا سيدني دون تواجد أي شخص، وكان الميناء أسفلها خاويا، بدا كمدينة أشباح، ولم يكن هناك عرض ضوئي على برج تلفزيون بكين.

كذلك كان الحال في لندن، حيث استقبلت رأس السنة الميلادية، وسط القيود التي فرضتها مؤخرا بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، وألغت جميع التجمعات والاحتفالات لتخفيف سرعة انتشار الوباء والسيطرة على الوضع لحماية المواطنين، وبثت هذه العروض مباشرة على الهواء.

​بينما في نيوزيلندا، فلم يتم وضع قيود، حيث توقف انتشار الفيروس التاجي بعد إغلاق صارم لمدة سبعة أسابيع، واستمرت احتفالات رأس السنة الجديدة كالمعتاد. وكذلك في وسط ووهان، حيث بدأ الوباء قبل عام، لاحظنا تجمع الآلاف من الناس.