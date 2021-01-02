وفاة الكاتب والسينارست المصري وحيد حامد

وقال مروان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتمعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الي رحمة الله تعالي أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، البقاء والدوام لله وحده".

وعن موعد دفنه قال حامد "تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بعد صلاة الظهر".

وكان الكاتب والسينارست وحيد حامد قد تعرض الخميس الماضي لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى العناية المركزة، بأحد مستشفيات القاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية وقتها إن حامد، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، حيث يعاني الكاتب الكبير من مشاكل في القلب والرئة.

وأضافت أن وحيد حامد وضع تحت الملاحظة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للوقوف على طبيعة الأزمة بشكل عام، ويرافقه ابنه المخرج مروان حامد.

جدير بالذكر أن وحيد حامد قد تم تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين، التي اختتمت فعالياتها يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعد حامد واحدا من أكبر المؤلفين وكتاب السيناريست في مصر والعالم العربي، وقد تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، وقدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة.