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    المكسرات

    احذر... 5 أنواع من المكسرات تزيد وزنك

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    تحتوي المكسرات على العديد من الفوائد الصحية، بسبب احتوائها على العناصر المهمة للجسم، أبرزها الألياف الغذائية، وأحماض أوميغا 3.

    وينصح الخبراء بتناول المكسرات كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، لقدرتها على نقص الوزن، لأن الألياف تساهم في الشعور بالشبع.

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    وحذر تقرير نشره موقع "لايف سترونغ"، أن هناك أخطاء يجب الحذر من الوقوع فيها عند تناول المكسرات، تؤدي إلى زيادة الوزن، وهي:

    - المكسرات المحمصة

    تصل نسبة الدهون الصحية بها إلى 90 بالمئة من قيمتها الغذائي، تحتوي المكسرات على مستويات، وعند تحميصها تكتسب نسبة إضافية من الدهون المتحولة التي تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسكري وأمراض القلب.

    - المكسرات المملحة

    يؤدي الملح الذي يضاف إلى المكسرات عند تحميصها إلى زيادة الوزن، لأن يسبب احتباس السوائل داخل الجسم.

    - المكسرات المنكهة

    تعرف باسم المكسرات الصينية، وتحتوي على سعرات حرارية عالية، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات التي تزيد من الرغبة في تناول الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

    - زبدة المكسرات

    ينصح الخبراء بتناول زبدة اللوز أو زبدة الكاجو أثناء الرجيم، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات والدهون المتحولة، أما زبدة الفول السوداني، فبعض أنواعها المتوفرة بالأسواق يتم تحضيرها من زيت النخيل، وهو أحد الزيوت النباتية المهدرجة المضرة بصحة الجسم.

    - الإفراط في تناول المكسرات

    ينصح خبراء التغذية بتناول كمية صغيرة من المكسرات، بحجم قبضة اليد، لأن استهلاكها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

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