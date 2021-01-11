عمدة العاصمة الأمريكية تدعو إلى إلغاء جميع الأحداث العامة في واشنطن

طلبت عمدة مدينة واشنطن، موريل باوزر، اليوم الاثنين، من السلطات الفيدرالية إلغاء جميع تصاريح التجمعات العامة في العاصمة الأمريكية إلى ما بعد حفل التنصيب الرئاسي المقرر في 20 يناير/ كانون الثاني.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء على لسان موريل في إفادة صحفية: "أطلب من وزير الداخلية إلغاء أي وجميع تصاريح التجمعات العامة في مقاطعة كولومبيا ورفض أي طلبات للحصول على تصاريح التجمعات العامة خلال الفترة من 11 إلى 24 يناير 2021".

وشجعت الأمريكيين على المشاركة "افتراضيا" في حفل تنصيب الرئيس الجديد، وقالت: "يحدث انتقال السلطة عندما يؤدي جو بايدن و(نائبته) كامالا هاريس اليمين. وهذا الحدث من وجهة نظري يجب أن يكون علنيا".

نظرا لأن مؤيدي ترامب، الذين يرفضون الاعتراف بهزيمة الرئيس الحالي في الانتخابات، يمكنهم العودة إلى العاصمة، طلبت العمدة أيضا من مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم معلومات استخبارية يومية وإحاطات عن التهديدات حتى 24 يناير/ كانون الثاني لجميع كيانات إنفاذ القانون العاملة في واشنطن العاصمة.

وقالت: "لقد طلبنا من الرئيس [دونالد ترامب] إعلان حالة ما قبل الطوارئ في مقاطعة كولومبيا. وهذا ضروري لأن عملية التنصيب هذه تفرض العديد من التحديات غير المسبوقة التي تتجاوز نطاق عملياتنا التقليدية، بما في ذلك الجائحة وهجوم الإرهاب المحلي على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير".

كما طلبت عمدة العاصمة من وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل وضع "خطة لنشر القوات الأمنية والفيدرالية حول جميع الممتلكات الفيدرالية التي ستضمن قدرة إدارة شرطة العاصمة على التركيز على مهمتها المحلية في المقاطعة".

يوم الأربعاء، اقتحمت مجموعة كبيرة من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة للاحتجاج على المشرعين الذين كانوا يصادقون آنذاك على نتائج الانتخابات الرئاسية. سقط قتلى وجرحى واعتقل العشرات.

اشتبك المحتجون مع الشرطة وألحقوا أضرارا بالممتلكات قبل السيطرة على القاعة المستديرة ومنصة التنصيب. كان هذا الحدث هو أهم خرق لمبنى الكابيتول الأمريكي منذ أن أشعل البريطانيون النار فيه عام 1814.