غانتس: نتنياهو خدعني... وأخطأت بالانضمام إليه

قال وزير الأمن الإسرائيلي، رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، إن نتنياهو خدعه، وإنه أخطأ بالانضمام إليه.

تصريحات غانتس جاءت في مؤتمر صحفي نقلته "كان" عقده أمس وقال فيه: "لقد خدعني، لقد خدعكم، وخدع مرات عديدة، صافحت الرجل الذي تعهدت باستبداله، صافحت مخالف وعود متسلسل".

ونعى غانتس على تنياهو قائلا: في الوقت الذي انهارت فيه عشرات آلاف المصالح ومئات آلاف الأشخاص بقوا دون مصادر رزق، بيبي كان مشغولا بترتيب مزايا ضريبية لنفسه بالملايين... في الوقت الذي يهدد به الوباء حياتنا كلنا، إنه مستمر بالتحريض، التقسيم، الخلاف وتفكيكنا من الداخل".

ووصف غانتس نفسه قائلا: "أنا قبل كل شيء جندي لإسرائيل، وإسرائيل في حرب"، مشيرا إلى أنه "ما يهم ليس موقعي، المهم أن نتأكد أن نتنياهو سينهي منصبه رئيساً للحكومة ونحن سنقود الحكومة القادمة بطريق موحدة تحترم جميع الإسرائيليين. يجب أن نفهم أن ساعر وبينيت يمثّلون اليمين في دولة إسرائيل واحتمال تحالفهم مع حزب ثالث من اليمين- الليكود- مرتفع".

وطالب غانتس بتوحيد معسكر الوسط- يسار، وقال: "تعالوا نجتمع، نتباحث ونجد الطريق".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أضاف غانتس: "أطالب كل من تهمّه إسرائيل، كل من لا يسير مع بيبي، التنازل عن الأنا، وندخل من يوم غد إلى غرفة لنتناقش ونبحث عن الحلول، ونتوحد من أجل "إسرائيل"، بدون الأنا وترسبات الماضي. أنا مستعد أن أضحّي أكثر حتى يرحل بيبي".

وفي سياقٍ متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انفصال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش، عن تحالف "يمينا"وخوضه الانتخابات لوحده، ونقلت عنه بأنه سيسعى إلى توحيد قوى "الصهيونية الدينية".