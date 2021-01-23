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    انفجار خزان للمازوت في الطريق الجديدة في بيروت، لبنان 9 أكتوبر 2020

    شبهات حول شركة مسجلة ببريطانيا قد تكون على صلة بانفجار بيروت

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
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    دعا نائبان بريطانيان أمس الجمعة إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا ربما تكون مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

    وبحسب رويترز فإن شركة "سافارو ليمتد"، لم تكشف عن أصحابها، بالرغم من أنها مسجلة في عنوان بلندن مما يلزمها كبقية الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم كومبانيز هاوس.

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    وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز هذا الأسبوع قالت المرأة المدرجة على أنها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة في كومبانيز هاوس مارينا بسيلو، إنها كانت تعمل كوكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد لم تكشف عن هويته.

    وقالت "الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص، وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه". ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته، حسب رويترز.

    يشار إلى أن قواعد حوكمة الشركات العالمية تحدد "المالك المستفيد النهائي" بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25% من رأس مالها.

    ووصفت مارجريت هودج، النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية والتي رأست لجنة الشؤون العامة بالبرلمان في الفترة من 2010 إلى 2015 ، الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر "شائن".

    وقالت "يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق."

    وقال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية.

    وقال: "إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات".

    وقالت بسيلو التي تقدم تسجيلات الشركات للعملاء من خلال شركتها القبرصية الخاصة، انترستيتوس، في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني لرويترز يوم الخميس إن شركتها "تلتزم بصرامة بالتشريعات والتقارير إلى هيئات التنظيم المعنية".

    كما نفت هذا الأسبوع أن تكون سافارو مرتبطة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد أنها لم تقم بأي نشاط تجاري.

    وقالت "على حد علمنا فإن الشركة محل التساؤل، ظلت منذ تسجيلها بلا أي نشاط تجاري أو أي نشاط آخر أو الاحتفاظ بأي حسابات بنكية لأن المشروع الذي تأسست من أجله لم يتحقق مطلقا"، ولم تذكر معلومات أخرى عن الغرض المستهدف من الشركة.

    وقد وجد تحقيق لرويترز العام الماضي في انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص أن الشحنة الضخمة من سماد نترات الأمونيوم التي انفجرت في لبنان كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزامبيق، وحدد المشتري وهي شركة (إف. ئي .إم) الموزمبيقية الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها سافارو.

    وقال مصدر لبناني إن عقد بيع السماد حدد شركة سافارو ليمتد وذكر عنوانها بلندن والذي تم تسجيله بعد ذلك لدى السلطات البريطانية.

    وقال بن كاودوك، الذي يحقق في الفساد الدولي في منظمة الشفافية الدولية في لندن، إن تتبع أصل الشحنة قد يعتمد في النهاية على كشف هوية من يقف وراء سافارو بالضبط.

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, شركة, بيروت, انفجار
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