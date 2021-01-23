بعد أشهر من اختفائه... أول ظهور للملياردير الصيني جاك ما... فيديو

بعد شهور من اختفائه، ظهر مجددا الملياردير الصيني جاك ما مالك مجموعة "علي بابا" عملاق البيع بنظام التجزئة عبر الإنترنت.

وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، اليوم السبت، ظهر جاك ما في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المالية الصينية، الأربعاء الماضي.

وفي الفيديو، ظهر الملياردير الصيني أثناء كلمة أمام المعلمين في الريف ضمن حفل توزيع جوائز قامت بعقده مؤسسته الخيرية.

وأشاد جاك ما في كلمته بجهود بكين في تقليل الفقر، معتبرا أن تخفيف الفقر هدف أساسي للحكومة الشيوعية في بلاده.

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: "We’ll meet again after the epidemic is over" pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ — BNO News (@BNONews) January 20, 2021

​وتعهد الملياردير الصيني ببذل المزيد من الجهود من أجل تقديم المساعدة للمعلمين في الريف.

وقال متحدث باسم مؤسسة جاك ما، الخيرية إن الملياردير الصيني شارك من خلال الإنترنت في الاحتفال السنوي لمبادرة المعلم الريفي.

ووفقا للإذاعة فقد حققت أسهم مجموعة "علي بابا" قفزة في بورصة هونغ كونغ، عقب نشر فيديو ظهور جاك ما.

وكان جاك ما، وهو أحد أغنى أغنياء قارة آسيا والذي تقدر ثروته بنحو 58 مليار دولار، قد اختفى عن الأنظار، عقب كلمة ألقاها في تشرين الأول/أكتوبر، وانتقد فيه النظام المالي في بلاده.