ترشيح حركة "حياة السود مهمة" لنيل جائزة نوبل للسلام

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت عن بيتر إيدي نائب اليسار الاشتراكي أن الحركة أصبحت من أقوى حركات مواجهة الظلم العنصري في العالم.

وأشار إلى أن "حياة السود مهمة" التي نشأت عام 2013 في الولايات المتحدة امتدت إلى بلدان أخرى، الأمر الذي عزز الوعي بأهمية التصدي للعنصرية.

وبرزت الحركة عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي الأسود على يد شرطي أبيض في أيار/مايو 2020 أثناء اعتقاله، حيث دعت الحركة العديد من المؤسسات في العالم للمطالبة بالتغيير وبتمثيل أفضل.

وتسمح قواعد الجائزة لعشرات الآلاف من الأشخاص (برلمانيون ووزراء من جميع البلدان وحاصلون على الجائزة وبعض أساتذة الجامعات.. وغيرهم) التقدم بترشيح للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وفي الأغلب يتم المحافظة على سرية الترشيحات التي يتعين إرسالها حتى 31 كانون الثاني/يناير كحد أقصى، ما لم يقوم المبادرون بالكشف عن مرشحهم.

ومن المنتظر منح جائزة نوبل في أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وكانت الجائزة قد منحت في العام الماضي إلى برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.