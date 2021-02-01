رسالة لإيران؟... إسرائيل تعلن نجاح تجربة على نسخة مطورة من "القبة الحديدية"... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن إجراء تجربة ناجحة لنسخة محدثة من منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي، شملت محاكاة لتهديدات متقدمة برا وجوا.

القدس – سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان "أجرت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية في وزارة الدفاع والصناعات العسكرية (رافاييل) سلسلة ناجحة من اختبارات الطيران لنسخة جديدة ومحدثة من منظومة القبة الحديدية".

وأوضحت أن "الاختبار قام بمحاكاة التهديدات المتقدمة التي قد تواجهها في أوقات النزاع - سواء على الأرض أو في البحر".

وأضافت أنه "من المتوقع تسليم النسخة الجديدة والمحدثة من القبة الحديدية لسلاح الجو الإسرائيلي والبدء بالاستخدام التشغيلي".

وتابعت "كما سيتم دمجها وتركيبها على السفن العسكرية من طراز "ساعر" التابعة لقوات البحرية، وستكون جزءا مركزيا في الدفاع عن المياه الاقتصادية لإسرائيل".

משרד הביטחון השלים בהצלחה סדרת ניסויים בגרסה מתקדמת של כיפת ברזל: "נבחנו מספר תרחישים המדמים איומים עתידיים שעימם עשויה המערכת להתמודד בזמן עימות ביבשה ובים"@ela1949 pic.twitter.com/hDivL7WcfA — כאן חדשות (@kann_news) February 1, 2021

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عبر حسابه في "تويتر"، تعليقا على التجربة، "يسعدني أننا أكملنا بنجاح سلسلة معقدة من التجارب للنسخة المطورة لمنظومة القبة الحديدية. سنعمل على تطوير نظامنا الأمني وسيبقى على أهبة الاستعداد على مدار الساعة وفي كل مكان".

שמח לעדכן שסיימנו בהצלחה סדרת ניסויים מורכבת בגרסה מתקדמת של כיפת ברזל.

מערכת הביטחון תמשיך לעמוד על המשמר מסביב לשעון ובכל מקום. https://t.co/qHbjAJZypy — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 1, 2021

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي قد كشف الأسبوع الماضي، أنه أمر الجيش بوضع خطط تضاف إلى تلك القائمة لديه لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.

وأضاف كوخافي في مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي أنه "لا يجوز العودة للاتفاق النووي مع إيران حتى لو تم تحسينه وتعديله".

واعتبر مراقبون أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بمثابة رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة في محاولة لحثها على عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران، إذ قال كوخافي إن "العودة للعمل بموجب الاتفاق النووي مع إيران ستمكنها عاجلا أم آجلا من الحصول على قدرات نووية وحذر من أن إسرائيل لا تستطيع السماح لها بذلك".