نساء ياقوتيا يؤدين رقصة شعبية في درجة حرارة "- 45".. فيديو

قام أعضاء فريق "زومبا غولد" في جمهورية "ياقوتيا" الروسية بأداء رقصة شعبية في إحدى منتزهات المدينة في صقيع وصل إلى - 45 درجة مئوية.

وقالت رئيسة مركز "كالانيتيكس للرقص " مارينا كوزمينا: "أدى الفريق الذي يضم أكثر من 30 امرأة رقصات شعبية على الرغم من الصقيع الذي ضرب ياقوتيا الأسبوع الماضي. كانت جميع المشاركات في حالة معنوية عالية وشعور بالفخر".

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وأضافت قائلة : "يزور مركزي نساء في سن الشباب والتقاعد. أولاً وقبل كل شيء، تهدف دروس الرقص إلى تحسين صحة المرأة من خلال ممارسة الرياضة البدنية والرقص. أريد أن ألهم النساء من جميع الأعمار ليكن نشيطات".

وحقق الفيديو نجاحًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقامت إدارة المدينة بشكر النساء على تحدي البرد وتقديم العرض الراقص.