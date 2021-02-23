رئيس حزب إسرائيلي: الفلسطينيون يريدون إبادة إسرائيل

قال جدعون ساعر، رئيس حزب الأمل الجديد الإسرائيلي، ومنافس نتنياهو في الانتخابات المقبلة إن الفلسطينيين يريدون إبادة إسرائيل بدلا من إنهاء الصراع معها.

وبحسب تصريحات لـ"ساعر" نقلها موقع قناة i24 فقد أكد رفضه لحل الدولتين، معللا بأن الفلسطينيين يريدون إبادة إسرائيل بدلا من إنهاء الصراع معها.

تصريحات ساعر، جاءت خلال مؤتمر نظمه معهد "بروكينغس" للبحوث في مجال العلوم الاجتماعية، من واشنطن عبر الإنترنت.

ولفت ساعر إلى أن الفلسطينيين كانوا قد "رفضوا كل الاقتراحات من هذا النوع في الماضي.

يشار إلى أن جدعون ساعر منشق عن حزب الليكود، ويرأس حزب "الأمل الجديد" (تكفا هحاداشا)، وقد وعد بهزيمة نتنياهو في انتخابات مبكرة.

وقد صرح ساعر مرارا بأن رؤساء الوزراء في إسرائيل يجب ألا يقضوا في مناصبهم أكثر من ثماني سنوات.

وكان استطلاع إسرائيلي قد أجرته القناة العبرية الـ"13" نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد اكد أنه بإمكان حزب "أمل جديد"، بزعامة جدعون ساعر أن يشكل حكومة بدون الحزب الحاكم الحالي "الليكود"، بما يزيد عن 63 مقعدا، مقابل 45 مقعد فقط لـ "نتنياهو".

هذا وبعد أن صرح يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد)، بأنه لا مشكلة لديه في تشكيل حكومة بدعم القائمة "المشتركة"، أصدر حزب "الليكود" بيانا قال فيه إن "كل من ساعر وبينت لا يمكنهما تشكيل حكومة بدون أن يرأسها لابيد".

وكان الوزير ميخائيل بيتون من حزب "أزرق أبيض" (كاحول لافان)، قد كشف النقاب عن حملة كثيفة تدعو رئيس الحزب، بيني غانتس، إلى "الانسحاب من الساحة السياسية والمعركة الانتخابية، وذلك لتدني حظوظه في بلوغ مقاعد الكنيست".