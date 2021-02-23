الأرصاد المصرية في تحذير مفاجيء: سحب رعدية تتوجه إلى القاهرة بعد ساعات

وبحسب منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت الهيئة: "السحب الرعدية الآن يصاحبها سقوط أمطار غزيرة علي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، حتي السواحل الشرقية من دمياط إلي العريش".

وأكدت أنها "تتقدم تدريجيا مع الوقت لتصل لأماكن متفرقة من الدلتا تصل إلي القاهرة متوسطة قد تغزر أحيانا".

وقالت هيئة الأرصاد المصرية إنه "من المتوقع تساقط حبات البرد أحياناً على بعض الأماكن"، مشيرة إلى وجود "نشاط رياح من الهواء الهابط أسفل السحابة الرعدية".

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديوهات لتساقط الأمطار والثلوج في مدينة العلمين الجديدة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وتشهد البلاد ذروة موجة طقس سيء جديدة اليوم الثلاثاء، من خلال رياح باردة وأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة.

وكانت الهيئة قد حذرت من طقس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يغلب عليه حالة من عدم الاستقرار، التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار على بعض المناطق، مؤكدين سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس.