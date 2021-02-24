"قلق ورعب"... اعتقال إرهابي قبل تنفيذه عملية انتحارية في طهران

أعلن قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال إرهابي كان يرتدي سترة ناسفة ويحمل سلاحا قبل تنفيذه تفجيرا انتحاريا عند أحد مداخل العاصمة طهران.

طهران- سبوتنيك. وأضاف رحيمي، في تصريح له على التلفزيون الرسمي للبلاد: "كان هذا الإرهابي يحمل أسلحة وسترة ناسفة ومواد حارقة وأجهزة تحكم عن بُعد ومعدات أخرى، وتم اعتقاله خلال عملية دقيقة قبل محاولته تفجير نفسه في مكان ما في العاصمة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن العميد رحيمي، قوله في تصريح للمراسلين إن "رجال الشرطة اشتبكوا مع الإرهابي وتمكنوا من اعتقاله، في عملية شابها القلق والرعب أثناء عرضه معداته ومحاولته تفجير نفسه في أي لحظة".

وأضاف: "ألقى ضابط برتبة رائد بنفسه بشجاعة على هذا الإرهابي، وقام على الفور بتفكيك القنبلة، وقد تم إحباط هذه المؤامرة الأسبوع الماضي".