ظريف: أمريكا أقرت بأن خروجها من الاتفاق النووي سبب المشكلة

وغرد ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "أمريكا أقرت أنه بعد خروجها من الاتفاق النووي ابتعدت إيران (عن التزاماتها في الاتفاق النووي) في حين كانت إيران ملتزمة بالقيود حتى ذلك الحين".
وتابع أن "سلوك أمريكا هذا، أي السبب (في خفض إيران التزاماتها النووية) لم يتغير".
وتابع وزير الخارجية الإيرانية أن "الترويكا الأوروبية مقصرة أيضا لأنها لم تمارس أي تجارة مع إيران منذ 3 أعوام".
US admits that only after it "left the JCPOA, Iran has taken steps away" while until then" Iran was living up to its limits"— Javad Zarif (@JZarif) February 25, 2021
That US behavior—the CAUSE—has not changed
E3 also culpable-no business w/Iran for 3 yrs
US/E3 must remove the cause, NOT ask Iran to stop ¶36 remedies pic.twitter.com/dWK9P0C2xG
وتأتي تصريحات محمد جواد ظريف بعدما قال رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، إن بلاده ستظل متمسكة بالاتفاق النووي، حتى وإن خفضت التزاماتها الموجودة في الاتفاق.
وتابع روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن "صبر ومقاومة الشعب الإيراني جعل الاتفاق النووي حيا بعد انسحاب أمريكا منه كما أن أوروبا بقيت تراوح مكانها تجاه الاتفاق".
وأضاف: "في حين كان بإمكاننا الانسحاب منه لكننا حفظناه".
وقال روحاني إنه "يجب أن تكون الأقوال مطابقة للأفعال فأعداء الجمهورية الإسلامية يزعمون أن أنشطة إيران النووية غير سلمية ولكن الأصدقاء وشعبنا يقولون عكس ذلك فهنا يأتي دور الأوساط الدولية المؤثرة".
وأكد روحاني أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت مرات عديدة أن برنامج إيران النووي سلمي ولأغراض علمية".
وأضاف أن "العدو كان يتذرع بملف "PMD"، ونحن أغلقنا هذا الملف مما شكل ذلك أكبر ضربة لدعايات الأعداء".
وشدد على أن "الاتفاق النووي لا زال حيا بسبب صبر ومقاومة الشعب الإيراني، ولا زلنا نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من وقفت بوجه ترامب فالإدارة الأمريكية ذهبت من نيويورك إلى فيينا ولكنها فشلت وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة أن إيران ملتزمة بتعهداتها".
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