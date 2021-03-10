سلطات القرم ترفع دعوى قضائية ضد منظمي الحصار المائي

أوعز رئيس برلمان القرم فلاديمير قنسطنطينوف، بحساب الأضرار التي لحقت بشبه الجزيرة بعد إغلاق قناة شمال القرم من قبل أوكرانيا، من أجل رفع دعوى قضائية ضد منظمي هذا الحصار المائي.

وقال قنسطنطينوف خلال اجتماع لهيئة رئاسة البرلمان اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى تشكيل أول دعوى قضائية مع المحامين في مجلس الدولة، وفريق الخبراء حول الحصار المائي. أطلب منكم المشاركة في هذا العمل، وإشراك الإدارات المحلية أيضا".

وأشار قنسطنطينوف إلى أن :"القناة تم بناؤها بجهود الاتحاد السوفياتي وكانت ملكا للجميع".

وشدد قنسطنطينوف إلى أهمية مراعاة الأضرار التي لحقت بشبكة الري في شبه جزيرة القرم، والأضرار الناجمة عن الكارثة البيئية في منطقة مدينة جيشانسك.

ولفت رئيس البرلمان إلى وجود تعليمات تتعلق بإثبات المسؤولية الشخصية للأشخاص المتورطين في الحصار المائي.

وفي وقت سابق شبه البرلماني الألماني، وعضو اللجنة الدولية في "البوندستاغ"، فالديمار غيردت، الحصار المائي على شبه جزيرة القرم، بأنه أسلوب من الأساليب التي كانت متبعة في العصور الوسطى.

ومن الجدير بالذكر أن أوكرانيا كانت تقدم ما يصل إلى 85% من احتياجات المياه العذبة لشبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم الممتدة من نهر دنيبر، لكنها أوقفت بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إمدادات المياه عبر القناة إلى هذه الجمهورية تماما.