روحاني: سياسة الضغوط التي انتهجتها أمريكا باءت بالفشل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها الحكومات الأمريكية السابقة باءت بالفشل.

وأضاف وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "إن الإدارة الأمريكية السابقة بذلت قصارى جهدها ليرغم الشعب الإيراني على الخضوع أمام إرادتها البغيضة"، إلا أن الشعب الإيراني "انتصر في صراع الإرادات هذا".

وأكد روحاني أن الشعب الإيراني تمكن من تسطير "ملحمة كبرى بصموده أمام المؤامرات وسياسات العدو، لينقل رسالة إلى أحرار العالم جميعا، بأن يجابهوا الظلم والعدوان حتى ينعم الله عليهم بالنصر والسداد".

وأشار إلى الحصار الاقتصادي الجائر والظروف الصعبة التي عانى منها الشعب الإيراني، والتي لم تمنعه من تحقيق "انتصارات كبرى ولامعة في مختلف الساحات السياسية والقانونية".

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في "منظمة الشهيد".