استعادة ناقلة جنود مدرعة من أيدي "أنصار الله" في اليمن

تمكنت القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دوليا، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، من استعادة قطع عديدة من العتاد من بينها ناقلة جنود مدرعة "BTR-80A" من أيدي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

ويبدو من الصور المنشورة، أن قائد العربة حاول المناورة دون جدوى ما أدى لاصطدام أسفل العربة بصخرة كبيرة، فاضطر طاقمها إلى التراجع نتيجة لذلك.

BTR-80A captured by the Hadists (Yemeni army) from the Houthis as a result of clashes in the Taziz area.#Yemen pic.twitter.com/ZY7VUqPvDe — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) March 10, 2021

​يذكر أنه تم شراء نسخة "الثمانينيات" من هذا التعديل من قبل الإدارة العسكرية اليمنية حتى قبل الحرب الأهلية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول 2014.

ووفقًا لمصادر مختلفة، تم استلام حوالي 90 ناقلة جنود مدرعة، بالمجمل، التي استخدمت بكثرة خلال المعارك المختلفة.

من المعروف أن ناقلات الجنود المدرعة هذه تحظى بتقدير كبير لقدرتها الجيدة على المناورة وقوتها النارية العالية، نتيجة تزويدها بمدفع أوتوماتيكي 2A72 عيار 30 ملم.

في السنوات الأخيرة، وبسبب الخسائر المتكبدة، أصبحت ناقلات الجند المدرعة هذه أقل شيوعًا في التشكيلات القتالية للأطراف المتنازعة.