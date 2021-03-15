إيران تنفي علاقتها بالهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في العراق

نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أي تدخل إيراني في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق.

جاء ذلك في رسالة منه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ردا على الاتهامات الأمريكية للقوات المدعومة من إيران بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، وفق ما أورته وكالة "فارس"، اليوم الإثنين.

وقال المندوب: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي هجوم مسلح من قبل أي كيان أو فرد ضد الولايات المتحدة في العراق"، معبرا عن رفضه أي مزاعم بهذا الشأن، مؤكدا أن هذه الاتهامات "لا أساس لها على الإطلاق"، كما أنها "تنتهك القانون الدولي".

وأكد روانجي أن إيران "تدين الهجوم العسكري غير المشروع الذي شنته القوات الأمريكية على القوات العراقية على الحدود السورية العراقية في 25 فبراير/شباط 2021".

وأشار المندوب إلى أن هذه القضية تؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر في المنطقة و "لاتخدم إلا مصالح الجماعات الإرهابية في هذه الدول، والتي يجب وقفها".

ودعا روانجي إلى "تسجيل الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي".