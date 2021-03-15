إيران: ندعو الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، أن طهران لن تسعى أبدا لتطوير سلاح نووي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية عليها أن تدرك أن الولايات المتحدة هي من أخلّت بالاتفاق النووي وعليها رفع العقوبات عن إيران.

القاهرة - سبوتنيك. وقال جواد ظريف خلال حديثه عبر الفيديو في ندوة لمركز السياسة الأوروبية: "ما نحتاج إليه هو أن تعود واشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي وإلغاء العقوبات" التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفا "آمل أن يفهم الأوروبيون أن المخل بالاتفاق هي الولايات المتحدة".

وأوضح أن بلاده لا تطور ولا تستخدم أسلحة نووية أو كيميائية، وقال: "إيران لن تسعى أبدا لتطوير سلاح نووي".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن لم تختلف سياستها عن الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب فيما يخص الاتفاق النووي.

من جهة ثانية، أبدى ظريف استعداده للتفاوض مع الدولة الجارة في المنطقة من أجل الوصول لحل للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن السعودية لا تقوم بما يجب من أجل إنهاء الصراع الدائر في اليمن.

وأوضح في ندوة عبر الفيديو نظمها مركز السياسة الأوروبية، أن "السعودية لا تقوم بما يجب من أجل التوصل لاتفاق يهدف لإنهاء الصراع في اليمن"، مضيفا "قدمنا خطة سلام للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في اليمن، لكن ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) كان يعتقد أن بإمكان المملكة إنهاء الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع".

وأبدى استعداد بلاده للتفاوض مع الدول المجاورة من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.