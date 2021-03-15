الكرملين: روسيا وبيلاروسا تربطهما الأخوة أكثر من الصداقة

أشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على تصريحات رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، حول عدم وجود أصدقاء لبلاده، إلى أن روسيا وبيلاروسيا تربطهما الأخوة وليس الصداقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال صحفي كيف فهم الكرملين تصريحات رئيس بيلاروسيا:

"ننطلق من فرضية أن هذه التصريحات لا تخص روسيا، لأننا بكل الأحوال في دولة اتحاد واحدة وهنا نحن بالأحرى لسنا أصدقاء بل إخوة".

يذكر أن وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت منذ أيام أن القوات الروسية المحمولة جوا وصلت إلى بيلاروسيا للمشاركة في المناورات، التي تجري في الفترة بين 14-27 مارس/آذار.

وتضم المناورات القوات الروسية المحمولة جواً وقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية.

وأفادت الأنباء عن مشاركة حوالي 400 عسكري و100 قطعة عتاد فى التدريبات.

و كانت الوزارة قد قالت على صفحتها على "تلغرام": "وصل جنود من فوج الهجوم رقم 234 المحمول جواً التابع لفرقة الهجوم 76 للحرس المحمولة جواً التابعة للقوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى بيلاروسيا".