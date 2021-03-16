الولايات المتحدة واليابان تصران على نقل مبكر لقاعدة "فوتينما" العسكرية في اليابان

أعلنت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إصرارهما على سرعة نقل القاعدة العسكرية الأمريكية في أوكيناوا من مدينة غينوفان المكتظة بالسكان إلى شمالي الجزيرة، على الرغم من مطالب السلطات المحلية والسكان بنقل القاعدة إلى أجزاء أخرى من البلاد.

قال رؤساء الإدارات العسكرية والدبلوماسية للولايات المتحدة واليابان، في بيان مشترك عقب المحادثات في طوكيو، إنهم أعادوا التأكيد على الخطط السابقة لنقل القاعدة، والتي كانت محل نقاش ساخن لسنوات عديدة.

وشارك في المحادثات في طوكيو وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأكدوا، في بيان عقب المحادثات: "إن خطة بناء موقع بديل لقاعدة (فوتينما) في كيمب شواب في هينوكو والمياه المجاورة هي الحل الوحيد لتجنب استمرار استخدام مطار فوتينما البحري، وهم ملتزمون بإكمال البناء في أقرب وقت ممكن".

وتشكل أوكيناوا 0.6% فقط من الأراضي اليابانية، لكنها تستضيف 74% من المنشآت العسكرية الأمريكية وأكثر من نصف القوات العسكرية الأمريكية في اليابان. وفقا لإدارة المحافظة، يوجد 25800 جندي أمريكي و19000 من أفراد الأسرة والمدنيين الأمريكيين في أوكيناوا.

يذكر أن قاعدة "فوتينما" هي قاعدة عسكرية جوية تابعة لقوات مشاة بحرية الولايات المتحدة تقع في مدينة غينوان في محافظة أوكيناوا اليابان، وتبعد نحو 9.3 كيلومتر شمال مدينة ناها.