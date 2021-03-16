روحاني: تلافي أخطاء الإدارة الأمريكية يخدم الجميع

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية الحالية تقر بأن الإدارة السابقة ارتكبت أخطاء، لكنها لم تتخذ أي خطوة خلال شهرين من عمرها لتلافي تداعيات تلك الاخطاء.

جاء ذلك في حديث له خلال مراسم تدشين ستة مشاريع وطنية لوزارة الطاقة الإيرانية، وفق ما أورته وكالة الأنباء "إرنا" الإيرانية.

وأكد روحاني "أن تلافي الأخطاء السابقة (للإدارة الأمريكية) لا يصب فقط في مصلحة إيران بل يخدم أمريكا والمنطقة والمنظمات الدولية".

ولفت روحاني إلى تمكن الشعب الإيراني من افتتاح مشاريع "كبيرة جدا"، رغم الظروف الصعبة التي مر بها العام الفائت.

وكشف أن كلفة المشاريع التي افتتحها اليوم تجاوزت 14 ألف مليار تومان، متضمنة عدة محطات لتدوير المياه الثقيلة وتصفية المياه، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات.

وقال روحاني: "إن جلسة اليوم التي نفتتح فيها مشاريع مهمة هي الجلسة 58 وستتبعها جلسة أخرى الاسبوع القادم، على أن تتواصل جلسات افتتاح المشاريع حتى نهاية فترة الحكومة الحالية في يونيو/حزيران القادم."

وأشار الرئيس الإيراني إلى "أن افتتاح المشاريع الكبرى كان مبعث فخر واعتزاز لأبناء الشعب الايراني، وضربة قوية للاعداء الذين أرادوا تدمير اقتصاد البلاد."

وافتتح الرئيس الإيراني، يوم الأحد الماضي، مراسم تدشين مشروع نقل وتحلية مياه الخليج وبحر عمان إلى عدد من المحافظات المركزية والشرقية، لإعادة البسمة إلى وجوه مواطني المناطق التي تعاني من الجفاف وشح الموارد المائية.

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن مشروع نقل وتحلية مياه الخليج وبحر عمان الذي تم تدشينه بإيعاز الرئيس روحاني، سيوفر فرص عمل لـ 70 ألف شخص من أهالي تلك المحافظات، وسيكون أقل كلفة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالمشاريع المماثلة التي تبنتها بعض الدول المتشاطئة للخليج، ومنها سلطنة عمان والإمارات.

يذكر أن هذا المشروع الوطني الضخم يضم مراحل عديدة ويشمل 7 محافظات، وتقدر كلفته الإجمالية 128 ألف مليار ريال (الدولار الواحد يساوي 42000 ريال).