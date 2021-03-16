سوريا... سقوط قتلى من الجيش السوري بعد هجوم استهدف حافلتهم في ريف درعا الغربي

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى ومصابين من الجيش السوري إثر هجوم إرهابي استهدف حافلة لعسكريين في ريف درعا الغربي، جنوبي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وكشفت الوكالة الرسمية عن مقتل "عدد من عناصر الجيش العربي السوري وإصابة عدد آخر بجروح جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية على الحافلة التي كانت تقلهم في ريف درعا الغربي".

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة درعا "أن الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين تم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب".

وكانت الأجهزة الأمنية السورية قد ضبطت، مطلع الشهر الجاري، كميات كبيرة من الأسلحة، بعضها تركي المنشأ، في عدة قرى وبلدات في ريف درعا الغربي، جنوبي البلاد.

وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن الجهات المختصة العاملة في محافظة درعا، تمكنت من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة بالتعاون مع الأهالي في قرى وبلدات الريف الغربي.

وتتابع الجهات المختصة وبشكل يومي أعمال البحث والتمشيط بمختلف المناطق في المحافظة وإزالة مخلفات المجموعات المسلحة من ألغام وعبوات ناسفة وذلك حفاظا على حياة الأهالي في المحافظة.