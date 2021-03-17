طالبان: على الولايات المتحدة الالتزام بالموعد النهائي لانسحاب القوات

حذرت حركة "طالبان" من عواقب إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بالموعد النهائي لسحب قواتها من أفغانستان، بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن القيام بذلك سيكون صعبا.

وصرح المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن "الأمريكيين يجب أن ينهوا احتلالهم وفقا لاتفاق الدوحة وأن يسحبوا قواتهم بالكامل من أفغانستان بحلول الأول من مايو/ أيار".

وحذر مجاهد "إذا لم يفعلوا ذلك، سواء كان ذلك لأي سبب أو ذريعة، فسيكونون مسؤولين عن العواقب"، مضيفا أن "الشعب الأفغاني سيتخذ قراره".

أدانت حركة "طالبان"، اليوم الأبعاء، "القصف الأمريكي على مواقع الحركة، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الحركة"، لافتة إلى أن "القصف ينتهك اتفاق الدوحة".

وقالت الحركة، في بيان لها: "تعرض المجاهدون خلال الـ 24 الساعة الماضية للقصف من قبل المحتلين الأمريكيين في ريغو في مديرية بانغواي في ولاية قندهار ووادي تانغاري في مديرية خاكريز ومنطقة بلازاري في أرجستان، ندين القصف الأمريكي على مواقع للحركة".

وأضاف البيان أنه "استشهد وجرح عدد من المجاهدين جراء هذه الفظائع، وندين بشدة مثل هذه الجرائم والقصف من قبل المحتلين الأمريكيين، وهذا انتهاك واضح لاتفاق الدوحة ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".