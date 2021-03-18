مقتل 9 أشخاص في تحطم مروحية في أفغانستان

لقي تسعة أفراد من قوات الأمن الأفغانية حتفهم في حادث تحطم حوامة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، إن تسعة جنود قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ووفقا لما أوضحت مصادر لـ"رويترز" فإن المروحية أصيبت بصاروخ أثناء إقلاعها في بوسط إقليم ميدان وردك. ولم يتضح من أطلق الصاروخ ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وقالت وزارة الدفاع إنها تحقق في الحادث الذي أسفر عن مقتل طاقم المروحية وقوات خاصة كانوا على متنها.

وذكر مصدر بالسلاح الجوي الأفغاني إن المروحية كانت في مهمة إمداد شملت نقل جثة جندي وجرحى من أفراد الجيش.

وفي حادثة أخرى، قال مسؤولون أفغان إن ثلاثة أشخاص قتلوا، بينما أصيب 11، عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابول، اليوم الخميس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها الفورية عن الانفجار، لكن الحكومة الأفغانية ألقت باللوم على "طالبان" في الهجمات الأخيرة التي استهدفت موظفين حكوميين وشخصيات من المجتمع المدني وصحفيين.

ونفت "طالبان" من جانبها ضلوعها في الهجمات.

يأتي القصف في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية و"طالبان" ودول رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، في موسكو للضغط من أجل الحد من العنف لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام.