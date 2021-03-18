زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة خرسان في إيران

ضرب زلزال، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مدينة شوقان بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن هذا الزلزال ضرب في الساعة 1:39:48 من ظهر اليوم الخميس، حسب التوقيت المحلي.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع بعمق 10 كم من سطح الأرض، في نقطة التقاء خطي العرض الشمالي 37.30 والطول الشرقي 56.984 درجة.

وبين "أنه ولم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء الزلزال".

يشار إلى أن هذه الهزة الأرضية، هي الخامسة، التي تضرب محافظة خراسان الشمالية خلال أسبوع واحد.

حيث ضرب زلزال قوي منطقة يكة سعود بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران، مساء أمس الأحد الماضي.

وأفادت تقارير إيرانية بأن الزلزال خلف أضرارا مادية بعدد من الوحدات السكنية في مدينة يكة سعود مركز الزلزال والقرى التابعة لها على بعد 86 كم عن مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية.

وتعد الهزة الأرضية أو الزلزال ظاهرة طبيعية وهي عبارة عن اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح تحدث في وقت لا يتعدى ثواني معدودة، والتي تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، ويسمى مركز الزلزال "البؤرة"، يتبع ذلك بارتدادات تدعى أمواجاً زلزالية، وهذا يعود إلى تكسر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم إجهادات داخلية نتيجة لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تحرك الصفائح الأرضية.

وتوجد الأنشطة الزلزالية على مستوى حدود الصفائح الصخرية. وينشأ الزلزال كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية.