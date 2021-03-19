تركيا وإيران تبحثان توطيد العلاقات بينهما

أجرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في إسطنبول، محادثات تناولت توطيد العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء "فارس" الإيرانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت عن زيارة ظريف لتركيا وأفادت: "خلال هذه الزيارة سيجري الجانبان مباحثات حول العلاقات بين تركيا وإيران وكذلك التطورات الاقليمية والدولية الجارية".

وكان ظريف قد قام بجولة إقليمية، خلال الشهر الماضي، شملت عدة بلدان في المنطقة منها تركيا والتقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو.

وتم الإعلان خلال الزيارة أن طهران ستستضيف قريبا اجتماعا ثلاثيا وزاريا يضم إيران وتركيا وأذربيجان.

وأكدت الحكومة الإيرانية، الأربعاء الماضي، أن بلادها وتركيا وباكستان في طريقها لاتخاذ خطوة مشتركة الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "فارس"، مساء الأربعاء، عن المدير التنفيذي لشركة سكك حديد إيران، سعيد رسولي، إطلاق خط قطار بين إسلام آباد وطهران وإسطنبول، في 20 أبريل / نيسان المقبل.

وبما يخص الملف النووي الإيراني، أعلن وزير الخارجية التركي، الأربعاء، موقف بلاده من الاتفاق. وأكد أن تركيا عارضت خطوة أحد أطراف الاتفاق النووي المتمثلة بالانسحاب الأحادي من هذا الاتفاق الدولي.