الكاميرون توافق على لقاح "سبوتنيك V" الروسي

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن موافقة وزارة الصحة في جمهورية الكاميرون على استعمال لقاح "سبوتنيك V".
وقال رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في إحاطة بهذا الصدد: "القارة الأفريقية من بين الرواد في عدد الدول التي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V". ونؤيد قرار وزارة الصحة في الكاميرون، الذي سيتيح للسكان الوصول إلى أفضل الأدوية في العالم ضد فيروس كورونا المستجد".
ويحتل لقاح "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل الجهات الحكومية المنظمة.
يذكر أن وزارة الصحة الروسية، سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/ آب 2020، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 % ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.
وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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