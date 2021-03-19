الكاميرون توافق على لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الجمعة، عن موافقة الكاميرون على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن موافقة وزارة الصحة في جمهورية الكاميرون على استعمال لقاح "سبوتنيك V".

وقال رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في إحاطة بهذا الصدد: "القارة الأفريقية من بين الرواد في عدد الدول التي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V". ونؤيد قرار وزارة الصحة في الكاميرون، الذي سيتيح للسكان الوصول إلى أفضل الأدوية في العالم ضد فيروس كورونا المستجد".

ويحتل لقاح "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل الجهات الحكومية المنظمة.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية، سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/ آب 2020، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 % ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون . وتم تسجيله من قبل أكثر من 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.