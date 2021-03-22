أهل إسطنبول يقرعون الأواني دعما للنساء... فيديو

أظهر فيديو جديد، مواطنين في مدينة إسطنبول، وهم يقرعون الأواني احتجاجا على الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة ومنع العنف المنزلي التي تعرف بـ"اتفاقية إسطنبول".

ويرى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي، وأعلن أنه سيجري تعديلات قانونية جديدة بهذا الشأن تضمن حقوق الجميع وتنسجم مع القانون الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، التي تعرف باتفاقية إسطنبول، التي وقعت في عام 2011، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.

وكانت منظمات نسائية قد نظمت مظاهرات احتجاجية على قرار الانسحاب من الاتفاقية في عدد من المدن، من بينها إسطنبول وإزمير.