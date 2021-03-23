مسؤول في الرئاسة التركية: قرار إقالة رئيس البنك المركزي اتخذه أردوغان بمفرده

كشف جوكسال أشان، رئيس المكتب المالي في الرئاسة التركية، أن قرار إقالة رئيس البنك المركزي التركي كان قرار أردوغان بمفرده.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، قال أشان: إن عزل رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال، هذا الأسبوع كان خطوة اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان بمفرده.

وأكد أن القرار جاء عقب رفع البنك المركزي التركي الفائدة من 17 إلى 19%، مما أثار غضب الرئيس أردوغان. على حد قوله.

وشدد أضان على أن الرئيس أردوغان سيعلن عن سبب هذه الخطوة، إذا شعر بحاجة إلى ذلك، لافتا إلى أنه يوضح الأمور "كي لا ينصاع المواطنون للمنشورات الكاذبة والخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عزل ناجي إقبال من منصبه كرئيس للبنك المركزي، وعين خلفا له شهاب قافجي أوغلو، مما تسبب في هزة عنيفة بسوق المال في تركيا، إذ تأثرت العملة المحلية بشكل كبير، وهذا القرار هو الـ 4 من نوعه خلال 20 شهرا.

وأضاف رئيس المكتب المالي في الرئاسة التركية، أن ما يتوجب التركيز عليه في هذا الأمر هو الرسالة التي بعثها رئيس البنك المركزي الجديد بعد توليه المنصب والرسالة التي بعثها وزير الخزانة والمالية، لطفي علوان، فور اتخاذ هذا القرار مفيدا أن أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة ستعود مجددا إلى ما كانت عليه يوم الجمعة الماضية قبل الكشف عن هذا القرار.

وشد أشان أن الأخبار التي يتم تداولها حول التحكم في رؤوس الأموال وتجميد الودائع في البنوك، كلها أخبار لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن "النهج الذي تتبعه الحكومة لن يضر على الإطلاق بطريقة عمل السوق".