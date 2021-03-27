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    الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعقد مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، 25 مارس/ آذار 2021

    بايدن يعتزم إصدار قانون لحماية برنامج للمهاجرين أصدره أوباما وحاربه ترامب

    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستصدر قانونا لحماية برنامج "الحالمون"، والذي يخص المهاجرين.

    وبحسب "سي بي إس نيوز" الأمريكية، فإن إدارة بايدن تستعد لإصدار قاعدة لحماية برنامج إغاثة الترحيل في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من طعن قضائي يهدد الحماية القانونية لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    ونقلاً عن تعليمات في أمر تنفيذي وقعه بايدن يوم تنصيبه، قال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، إن وزارته ستنشر قاعدة مقترحة "للحفاظ على وتحصين سياسة الإجراء المؤجل للقادمين من الأطفال "دي إيه سي إيه".

    يشار إلى أن برنامج "الحالمون" أو "دي إيه سي إيه" والذي صمد أمام جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي استمرت لسنوات لإنهائه، يواجه حاليًا الاختبار القانوني الأقوى والأكثر فعالية حتى الآن.

    فمن المقرر أن يصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو حنين حكمًا في دعوى رفعها المدعي العام الجمهوري في تكساس، الذي يسعى إلى إعلان برنامج حقبة أوباما غير قانوني وإنهائه تدريجيًا.

    وبحسب "سي بي سي نيوز" يبدو أن القاعدة مصممة لمعالجة المخاوف التي أثيرت وخلصت في عام 2018 إلى أن إدارة أوباما كان ينبغي أن تنفذ البرنامج من خلال العملية التنظيمية والسماح للجمهور بالتأثير في السياسة.

    وكانت القاضية حنين والتي قالت سابقًا إنه يعتقد أن البرنامج غير قانوني على الأرجح، قد حددت جلسة استماع بشأن القضية يوم الثلاثاء الماضي، مستشهدة بمشروع قانون أقره مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين من شأنه أن يضع متلقي "دي إيه سي إيه" وغيرهم من المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة كقصر في طريقهم للحصول على الجنسية الأمريكية.

    جدير بالذكر أن أكثر من 640 ألف مهاجر معروفين باسم "الحالمون" مسجلون حاليًا في برنامج "دي إيه سي إيه"، والذي يحميهم من الترحيل ويسمح لهم بالعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

    وتم إنشاء "دي إيه سي إيه" في عام 2012 أثناء إدارة أوباما من خلال مذكرة وزارة صادرة عن سكرتير وزارة الأمن الداخلي آنذاك جانيت نابوليتانو.

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