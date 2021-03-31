السفارة الروسية في ميانمار: لا نخطط لإجلاء الدبلوماسيين بعد

قال ممثل عن السفارة الروسية في ميانمار، وسط تقارير عن إجلاء دبلوماسيين أمريكيين، إن البعثة الدبلوماسية الروسية ليس لديها مثل هذه الخطط.

قال ممثل البعثة الدبلوماسية اليوم الأربعاء: "لقد سمعنا ورأينا معلومات عن السفارة الأمريكية. لكن في حالتنا، لا نخطط لإجلاء الموظفين بعد. لم تكن هناك تعليمات. لذلك، ليس لدينا مثل هذه الخطط".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها بعد أن "أذنت في 14 فبراير/شباط بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم فإنها اليوم تأمرهم بالمغادرة".

في وقت سابق، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية معظم الدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية الأمريكيين الآخرين بمغادرة ميانمار مع عائلاتهم.

أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية وتولى السلطة في البلاد في 1 فبراير/شباط، واعتقل القادة المدنيين، بما في ذلك رئيس ميانمار، فين مينت، وعضو مجلس الدولة (رئيس الوزراء الفعلي) أونغ سان سو كي.

وعزا الجيش أفعاله إلى التزوير الشامل المزعوم لنتائج الانتخابات العامة 2020 وعدم رغبة السلطات المدنية في التحقيق فيها.

بعد وصولهم إلى السلطة بمساعدة الآلية الدستورية لإعلان حالة الطوارئ، وعد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الذي فاز بها.