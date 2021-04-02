وفاة أحد الضباط المصابين في محاولة اقتحام الكونغرس

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة 2 أبريل/نيسان، وفاة أحد الضباط المصابين في محاولة اقتحام مقر الكابيتول (الكونغرس) الأمريكي.

وقالت الإدارة الشرطية المسؤولة عن تأمين الكابيتول، في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر": "فقدنا في ذلك الحادث الزميل الشرطي، ويليام بيلي إيفانز، متأثرا بجروحه".

وأوضح البيان أن إيفانز كان يعمل ضابطا لتأمين الكابيتول لمدة 18 عاما تقريبا، وبدأ خدمته في 7 مارس/آذار 2003، وكان عضوا في وحدة المستجيب الأول في الكابيتول.

ولم تعلن الشرطة الأمريكية، بعد هوية منفذ محاولة اقتحام الكونغرس.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، بأن المجهول الذي حاول اقتحام الكونغرس، أردي قتيلا.

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلا عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين، أن المجهول أردي قتيلا، بعد نزوله من السيارة بينما كان يحمل ما بدا أنه سكينا".

وكان مسؤول في الكونغرس، قد أفاد، بإغلاق مبنى الكابيتول الأمريكي، بسبب تهديدات أمنية خارجية.

Statement on the Loss of USCP Colleague Officer William "Billy" Evans: https://t.co/JMAEbTcbAp pic.twitter.com/DPvkAv5ptO — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

​وقال المسؤول على "تويتر": إن شرطة الكابيتول بعثت رسالة تحذير للموظفين.

تقول الرسالة: "نظرًا للتهديدات الأمنية الخارجية لجميع مباني مجمع الكابيتول الأمريكي: تم إغلاق المدخل والمخرج حاليًا. يمكن التنقل حول المبنى".

ودعت الشرطة المواطنين إلى البقاء بعيدًا عن النوافذ والأبواب الخارجية".

ووفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الانتشار الأمني المكثف في ساحات الكونغرس، مع تواجد سيارات الإسعاف والإطفاء.

وأكدت الشرطة وجود مجهول صدم ضابطين بسيارة عند نقطة تفتيش بمبنى الكابيتول.

Statement on the Loss of USCP Colleague Officer William "Billy" Evans: https://t.co/JMAEbTcbAp pic.twitter.com/DPvkAv5ptO — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

​ويخضع الكونغرس لحماية قوية من الشرطة منذ أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير الماضي بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسياقا مع ذلك، قالت الشرطة، اليوم، في بيان نقلته "رويترز" إن "ما حدث يعد وقتًا صعبًا للغاية بالنسبة لشرطة العاصمة الأمريكية منذ 6 يناير".

يتبع...