بنك اليابان المركزي يبدأ تجارب على إصدار عملتة الرقمية الخاصة

بدأ بنك اليابان المركزي، اليوم الإثنين، تجارب لدراسة جدوى إصدار عملته الرقمية الخاصة، وذلك بالانضمام إلى جهود البنوك المركزية الأخرى التي تهدف إلى مواكبة الابتكار في المجال الذي حققه القطاع الخاص.

قال بنك اليابان، في بيان له وفقا لما نشرته "رويترز"على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن المرحلة الأولى من التجارب، المقرر إجراؤها حتى مارس/آذار 2022، ستركز على اختبار الجدوى التقنية لإصدار وتوزيع واسترداد عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

سينتقل بعدها بنك اليابان إلى المرحلة الثانية من التجارب التي ستدقق في وظائف أكثر تفصيلا، مثل القيود التي قد توضع على مقدار العملة الرقمية للبنك المركزي التي يمكن لكل كيان الاحتفاظ بها.

وقال المدير التنفيذي لبنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، الشهر الماضي، إذا لزم الأمر، سيطلق البنك المركزي برنامجا تجريبيا يتضمن مقدمي خدمات الدفع والمستخدمين النهائيين.

وقال أوشيدا أمام لجنة من صانعي السياسات ولوبيات البنوك التي تبحث في عملات البنك المركزي التجاري:"على الرغم من عدم وجود تغيير في موقف بنك اليابان، إلا أنه ليس لديها حاليا خطة لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، نعتقد أن بدء التجارب في هذه المرحلة خطوة ضرورية".

وتبحث البنوك المركزية العالمية في تطوير العملات الرقمية لتحديث أنظمتها المالية، ودرء التهديد من العملات المشفرة وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.

في الوقت الذي تتصدر فيه الصين المجموعة، كان بنك اليابان يسرع من جهوده للحاق بالخطة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر/تشرين الأول، لبدء تجربة كيفية تشغيل عملته الرقمية الخاصة.