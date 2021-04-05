الجيش التايلاندي يتسلم ثلاث طائرات روسية... صور

سلمت روسيا ثلاث طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من طراز (Mi-17V-5 ) تم شراؤها بموجب، برنامج الدولة لمساعدة سكان المملكة أثناء الكوارث الطبيعية، إلى طيران الجيش التايلاندي.

ووفقا لما نشرته السفارة الروسية في بانكوك على صفحتها في "فيسبوك"، جرت مراسم تسليم طائرات الهليكوبتر الروسية في قاعدة يو تاباو الجوية، وزاد بذلك أسطول Mi-18V-5 في تايلاند إلى عشر طائرات بعد شراء الطائرات الجديدة.

تعمل طائرات الهليكوبتر Mi-17V-5 متعددة الأغراض في تايلاند منذ عام 2011، على توصيل الطعام إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات في البلاد أثناء الفيضانات والكوارث الطبيعية، كما تستخدم في إطفاء حرائق الغابات وإنقاذ الناس في حالات الطوارئ.

في عام 2018، شاركت الآليات الروسية في إنقاذ الأطفال من كهف غمرته المياه في مقاطعة شيانغ راي شمالي البلاد.