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    الوضع في إيران بسبب فيروس كورونا

    إيران تدخل الموجة الرابعة لجائحة كورونا والسلالة البريطانية تنتشر بسرعة

    © Sputnik . Антон Быстров
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    أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، دخول البلاد الموجة الرابعة من جائحة كورونا؛ لافتة إلى أن السلالة البريطانية المتحورة من "كوفيد-19"، بدأت تنتشر بسرعة.

    فيروس كورونا في إيران
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    روحاني يحذر من الموجة الرابعة لفيروس كورونا في إيران
    طهران – سبوتنيك. قالت سادات لاري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "الموجة الرابعة من فيروس كورونا دخلت البلاد، وهناك ارتفاع في الأعداد بجميع المحافظات".

    وأضافت: "بسبب الوضع الوبائي المتصاعد في البلاد، انتشر فيروس كورونا البريطاني (السلالة المتحورة من الفيروس) في البلاد بشكل واسع، وهذا النوع من كورونا معدي أكثر من فيروس ووهان (الفيروس في شكله الأول) السابق".

    وأشارت الناطقة باسم "الصحة" الإيرانية إلى أنه من غير الممكن السيطرة على انتشار الفيروس، وخاصة مع دخول القادمين إلى البلاد من الخارج.

    وتابعت قائلة: "لقد تحسن الوضع الوبائي لكورونا في البلاد قبل عيد النيروز (عيد الربيع في إيران)، ومع تنقل المواطنين والسفر بين المحافظات في العيد، فإنه، وللأسف، انتشر الوباء بشكل كبير".

    انتشار كورونا يعتمد على السلوك الاجتماعي

    شددت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية على أن انتشار كورونا يعتمد بشكل كبير على السلوك الاجتماعي، وكلما التزم الأفراد بالبروتوكولات الصحية الاحترازية، وخاصة التباعد، انخفضت حدة انتشار الوباء في البلاد.

    من ناحية أخرى، عبرت سادات لاري عن أملها بأن ينخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا في إيران، في الأشهر المقبلة؛ وذلك مع توفر اللقاحات المستوردة والمنتجة في إيران.

    وصنفت وزارة الصحة الإيرانية، ابتداء من اليوم الاثنين، العاصمة طهران و42 مدينة أخرى، من بينها كرج وأصفهان وشيراز باللون الأحمر.

    وأكد مجلس محافظة طهران أن العاصمة الإيرانية دخلت خانة المدن الحمراء، من حيث تفشي فيروس كورونا.

    وحذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، اليوم، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن نمكي، قوله: "نواجه أحد أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياما صعبة".

    وأضاف: "تمكنا من إدارة ثلاث موجات تفشي كورونا في البلاد؛ وقدمت الكوادر الصحية أداء مميزا، وتحملت المسؤولية".

    ووفقا لمنصة "ووردمترز دوت إنفو"، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران مليون و945964 حالة؛ توفت من بينها 63332 حالة؛ فيما بلغ عدد المتعافين، إلى الآن، مليون و658978 شخصا.

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