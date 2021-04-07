الرئيس التركي يقدم التعازي لعائلة الطيار الذي لقي مصرعه بتحطم مقاتلته وسط البلاد

قدم الرئيس التركي رجب طبيب أردوغان التعازي لعائلة وأقرباء الطيار، الذي توفي جراء تحطم طائرته في مدينة قونية وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "الرئيس أردوغان يدعو بالرحمة للطيار الشهيد الذي سقطت طيارته في قونية ويقدم التعازي لعائلته وأقربائه والقوات المسلحة وكافة أبناء الشعب التركي".

#عاجل | الرئيس #أردوغان يدعو بالرحمة للطيار الشهيد الذي سقطت طيارته في قونية ويقدم التعازي لعائلته وأقربائه والقوات المسلحة وكافة أبناء الشعب التركي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 7, 2021

هذا وأفادت وسائل إعلام تركية رسمية، في وقت سابق، بأن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية تحطمت وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل قائدها.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، مشيرة إلى أن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث".

#عاجل | سقوط طائرة استعراض في ولاية #قونية وسط #تركيا، والفرق الطبية ورجال الإطفاء يتوجهون إلى مكان الحادث — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 7, 2021

بينما أفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية، بأن قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة من طراز NF-5 وسقطت خلال طلعة تدريبية، لافتة إلى أن الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي.