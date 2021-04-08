مقتل 31 مسلحا من طالبان في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 31 مسلحا من طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، بعملية نفذت ضد طالبان في مناطق أرغنداب وزهري وشاه واليكوت ومايواند بإقليم قندهار.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: " نتيجة لهذه العمليات قتل 31 مسلحا من حركة طالبان وأصيب 19 آخرون، وتم تدمير بعض أسلحة الحركة وذخائرها".

وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، رغم انخراط الطرفان في محادثات سلام.

جدير بالذكر، أنه بعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في شباط/فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

ومن المقرر عقد مؤتمر حول السلام في أفغانستان، تستضيفه تركيا، في السابع عشر من الشهر الجاري لمناقشة وقف إطلاق النار، والإفراج عن السجناء، ومستقبل الحكم، وفعالية المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

واستضافت موسكو المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان الشهر الماضي، وأصدرت خلاله الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان بيانا مشتركا دعا الجانبين الأفغانيين إلى التوصل لاتفاق سلام ووقف العنف، وحث طالبان على عدم شن أي هجمات في الربيع. وذكرت الدول أيضا أنها "لا تؤيد عودة الإمارة الإسلامية".