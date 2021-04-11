جهانغيري: تجميد سيئول 7 مليارات دولار من أموالنا أضر بعلاقاتنا الثنائية

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اليوم الأحد، أن تجميد بنوك كوريا الجنوبية 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية "أضر بشكل خطير" بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

طهران - سبوتنيك. وقال جهانغيري، في مؤتمر صحفي بطهران مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون إن" تجميد البنوك الكورية 7 مليارات دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية، المتأتية من البيع القانوني والشرعي للنفط والغاز إلى سيئول، أضر بشكل خطير بالعلاقات بين البلدين".

وأضاف جهانغيري "البنوك الكورية تحجب موارد النقد الأجنبي الإيرانية، والشعب الإيراني بحاجة ماسة لموارد النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا وعواقبها الاقتصادية والصحية على البلاد".

من جهته قال رئيس الوزراء الكوري "نريد حل مسألة تجميد الأصول الإيرانية وسنوسع التعاون عندما يتم إحياء الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن " العلاقات الثنائية بين إيران وكوريا الجنوبية ستظل وثيقة".

يشار إلى أن تجميد موارد النقد الأجنبي الإيرانية في كوريا الجنوبية تم بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران.